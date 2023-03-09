Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин: завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста

close
100%
«Марат Хуснуллин»' class="item-image" >
Телеграм-канал«Марат Хуснуллин»

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Хуснуллина, новый пролет после сборки в Керчи доставили к мосту с помощью двух барж и подняли его на высоту 27 метров. Как уточнил вице-премьер, данная процедура заняла два дня.

По словам политика, ожидается, что второй поврежденный железнодорожный пролет строители заменят до конца апреля, и после этого можно будет перейти к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, а также монтажу инженерных систем и освещения.

Ранее Марат Хуснуллин говорил о том, что восстановление железнодорожной части Крымского моста должно быть завершено к середине лета.

23 февраля вице-премьер сообщил, что Крымский мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам на 39 дней раньше срока.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть