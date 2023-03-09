Хуснуллин: завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Хуснуллина, новый пролет после сборки в Керчи доставили к мосту с помощью двух барж и подняли его на высоту 27 метров. Как уточнил вице-премьер, данная процедура заняла два дня.

По словам политика, ожидается, что второй поврежденный железнодорожный пролет строители заменят до конца апреля, и после этого можно будет перейти к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, а также монтажу инженерных систем и освещения.

Ранее Марат Хуснуллин говорил о том, что восстановление железнодорожной части Крымского моста должно быть завершено к середине лета.

23 февраля вице-премьер сообщил, что Крымский мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам на 39 дней раньше срока.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.