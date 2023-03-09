Зеленский: отключения света вводились в ночь на 9 марта на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения энергоснабжения в ночь на 9 марта вводились во всех регионах страны. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения по всем регионам», — отметил он.

По словам Зеленского, в некоторых регионах были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в украинской столице были применены экстренные отключения энергоснабжения. Он отмечал, что Киев обесточен на 15%. Мэр Киева также сообщал о новом взрыве в городе.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик республик (ЛНР и ДНР).