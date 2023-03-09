Герман Греф рассказал о финансовых результатах Сбера в 2022 году

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2022 года составила 270,5 млрд рублей – этот показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прибыль на акцию – 12,4 рубля, рассказал президент, председатель правления организации Герман Греф.

Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Чистая прибыль Сбера по итогам первых двух месяцев 2023 года составила 225 млрд рублей. Герман Греф отметил, что достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. По словам Грефа, команда Сбера в прошлом году проделала колоссальную работу, при этом компания не отказалась от своего курса на клиентоцентричность.

Число розничных клиентов банка достигло 107 млн человек с ростом в 3,2 млн человек. Розничный кредитный портфель вырос на 12,2%, в основном за счет кредитных карт и ипотеки. Доля банка на рынке ипотеки достигла 53,8%, на рынке кредитных карт – 46,4%.

«Несмотря на сложный год, мы нарастили вклады физических лиц на 7,4%. Мы не вводили комиссии по валютным счетам, а действовали иначе. Вернули пользователям возможности удобной оплаты – оплату SberPay телефонами на Android (в 2022 году им воспользовались 37 млн клиентов), запустили оплату стикером и расширили возможности оплаты по QR», — сообщил Герман Греф.

Для корпоративных клиентов, по его словам, это был год перемен – рост кредитов юридическим лицам без валютной переоценки составил 13,2%, а кредитование застройщиков подскочило в 1,7 раза. На данный момент у Сбера 3 млн активных корпоративных клиентов.

Несмотря на перемены, ESG повестка остается приоритетом Сбера, и компания сохраняет планы по достижению углеродной нейтральности к 2030 году. В прошлом году были совершены первые сделки с цифровыми финансовыми активами, а клиентам стали доступны расчеты в национальных валютах дружественных стран.