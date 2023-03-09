Чистая прибыль Сбера за два месяца 2023 года составила 225 млрд рублей

Сбер за 2 месяца 2023 года получил чистую прибыль по РПБУ на сумму 225 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Количество розничных клиентов достигло 107 млн человек, а юридических лиц — превышает 3 млн компаний.

Розничный кредитный портфель показал рост на 1,4% и достиг отметки в 12,3 трлн рублей. Выдачи розничных кредитов в феврале составили 472 млрд руб., из которых почти 250 млрд руб. ипотечные кредиты (+44% по сравнению с январем 2023).

За 2 месяца 2023 года чистый процентный доход вырос на 17,5% г/г (до 336,5 млрд руб.), в том числе в феврале на 18,7% г/г на фоне роста кредитного портфеля.

Чистый комиссионный доход за 2 месяца 2023 года увеличился на 13,9% г/г до 96,7 млрд руб. за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.

В начале марта Сбер завершил аудит годовой отчетности по российским и международным стандартам. Общий капитал банка вырос на 2,2% с начала года и превысил 5,5 трлн руб. Коэффициент достаточности общего капитала 1 марта 2023 года составил 14,9%, увеличившись на 0,1 п.п. за 2 месяца.

Результаты Сбера достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).