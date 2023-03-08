В СБУ сообщили о ликвидации крупной схемы отмывания доходов игорного бизнеса

В службе безопасности Украины сообщили, что ведомству удалось разрушить крупную схему отмывания нелегальных доходов запрещенного игорного бизнеса через один из киевских банков.

Отмечается, что легализация преступных доходов проводилась под видом предоставления платежных услуг. Доходы преступников за год превышали $4,9 млрд в год, на пособничестве им банк за год получил $68 млн прибыли.

Ранее в Госбюро Украины заявили, что ежемесячно страна теряет $270 млн на таможенных махинациях.

4 марта правительство Украины утвердило государственную антикоррупционную программу.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в программе содержатся мероприятия, которые направлены на повышение эффективности системы противодействия коррупции. Также указано, что в стране будет формироваться негативное отношения к коррупции. Однако о конкретных мерах украинский премьер не сообщил.