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РИА Новости: Россию накрыла волна безработицы специалистов виртуальной экономики

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Несмотря на то, что официальный уровень безработицы на внутреннем российском рынке находится на минимальном значении 3,6%, острая нехватка квалифицированных кадров наблюдается в настоящее время в секторе виртуальной экономики. Одной из главных причин стал массовый отъезд специалистов в страны ближнего зарубежья, включая Грузию и прибалтийские государства, сообщает РИА Новости.

Обычно низкий уровень безработицы должен свидетельствовать об экономическом росте, увеличении уровня инвестиционной привлекательности, повышении потребительской активности. Однако в этом есть и свои минусы — на фоне сокращения трудовых кадров работодатели будут все чаще конкурировать между за собой за ограниченный список высококвалифицированных работников. В результате нехватки специалистов в обозримом будущем может просесть производительность труда, уточняется в статье.

«В списках горячих вакансий и востребованных специальностей почему-то нет ни единого упоминания мотивационных тренеров, инфобизпродюсеров, видеоблогеров, специалистов по тимбилдингу, NLP-маркетологов, сторис-мейкеров и инфлюенсеров, хотя тысячи подобного рода ценных специалистов решили вместо России поднимать креативную экономику Грузии и Прибалтики», — говорится в материале.

6 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в январе уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда обновил исторический минимум и составил 3,6%. Число зарегистрированных безработных в стране на данный момент составляет 563,6 тыс. человек.

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