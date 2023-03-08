Yomiuri: Китай, Индия и Турция поддерживают российскую экономику на плаву, несмотря на санкции

Наращивание товарооборота с Китаем, Индией и Турцией помогает российской экономике оставаться на плаву, несмотря на действие масштабных западных санкций. Благодаря этому ограничительные меры оказались не столь эффективны, как предполагалось, сообщает японская газета Yomiuri.

«Ограничительные меры оказались не столь эффективны, как предполагалось. Причина тому — государства, которые не присоединились к западным санкциям, — такие как Китай <....> Индия и Турция также приобретают большие объемы дешевой российской нефти. За кулисами Пекин и другие увеличивают закупки энергоносителей из России, тем самым поддерживая экономику страны. Такая схема — один из основных факторов, снижающих эффективность санкций», — говорится в материале.

Кроме того, помимо наращивания двустороннего оборота в энергетической сфере Россия и Китай также сближаются на валютном рынке. Так, крупные компании из РФ начали выпуск корпоративных облигаций в юанях, а российское правительство намерено выпустить аналогичные государственные займы. Стратегические цели Москвы и Пекина по укреплению национальных валют совпадают, что помогает им снизить зависимость от использования американского доллара в торговле и финансовых отношениях, заключается в статье.

8 марта журналистка Daily Mail Сью Рид заявила, что жизнь в России не изменилась коренным образом спустя год после действия масштабных западных санкций. Жителям различных регионов по-прежнему доступны недорогие продукты питания, им также не нужно беспокоиться об отоплении, бензине и дизеле с учетом значительных запасов данных видов топлива на внутреннем рынке.