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РИА Новости: бывший оператор «Сахалина-1» ENL прекратил работу в проекте из-за санкций

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Бывший оператор нефтегазового проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegas Limited (ENL) прекратил работу в нем из-за западных санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Как следует из писем Exxon Neftegas Limited, имеющихся в материалах дела, рассмотренных судом в Южно-Сахалинске, компания остановила все работы из-за введения санкций США, Великобританией и Евросоюза в отношении Российского Федерации», — сказал источник агентства.

По его словам, суд не смог признать введенные санкции объективными причинами прекращения работ, так как они были приняты в нарушение статьи 41-го устава ООН, а другие члены консорциума (Индия, Япония) отказались выполнять требования санкций и заявили о готовности продолжить участие в проекте.

Он добавил, что суд также указал на «необоснованность и противоречивость» доводов ENL о наличии обстоятельств форс-мажора.

В конце февраля областной суд на Сахалине удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited. Ведомство просило взыскать с компании почти 15,5 млрд рублей задолженности по налогам и пени.

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