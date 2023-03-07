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Минэнерго Турции: работа газового хаба потребует поправок в законодательство

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что работа газового хаба потребует внесения поправок в законодательство. Об этом сообщает газета Star.

По словам Донмеза, турецкие власти планируют запустить газовый хаб в работу до конца года.

«В пару законов нужно будет внести поправки, и этот вопрос будет внесен в ближайшую повестку нашего парламента», — отметил министр.

Он добавил, что после внесения поправок юридическая часть подготовки работы хаба будет завершена.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан говорил, что Анкаре нужны будут российские инвестиции для строительства газового хаба. Эрхан добавил, что у Турции сейчас нет денег на возведение хаба. Стоимость проекта пока не определена.

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