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Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам не посещать Экваториальную Гвинею

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Министерство экономического развития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По информации, полученной от посольства Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея, Минэкономразвития рекомендует воздержаться от поездок в данный регион в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до ее нормализации», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что гражданам России рекомендуется воздержаться от поездки в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Газиантеп из-за повышенной сейсмической активности в южной и центральной частях Турции.

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