Louis Vuitton ответил на критику «пророссийской» символики в проморолике модного дома

Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщение со словами «учите географию». На данный момент оно уже удалено.

Данное сообщение стало ответом на волну критики, вызванной промороликом к показу Louis Vuitton на неделе моды в Париже. На нем был изображен французский сине-бело-красный триколор с черной латинской буквой V, которая является частью логотипа бренда.

Пользователи Instagram посчитали, что белый, синий и красный цвета присутствуют только в российском триколоре, а буква V означает исключительно поддержку СВО, вследствие чего разместили под публикацией много гневных сообщений. Другая часть аудитории тем временем подшучивала над критиками и напомнила, что белый, синий и красный — это также и цвета флага Франции.

В марте 2022 года Louis Vuitton также заподозрили в поддержке российских действий на Украине. Переплетение символов бренда L и V в коллекции Volt многим напомнили символ Z.