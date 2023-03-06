ЦБ России: средняя максимальная ставка по вкладам десяти топ-банков упала до 7,68%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках, которые привлекли наибольший объем денег населения, в третьей декаде февраля 2023 года снизилась до 7,63% годовых. Это следует из материалов Центробанка. В первой и второй декадах февраля показатель был на уровне 7.93%.

Максимальное значение средней максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого показатель снижался.

Ставки по вкладам в марте 2022 года выросли на фоне повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 20% годовых. По мере снижения ключевой ставки падали и ставки по депозитам. Ключевая ставка Банка России с марта прошлого года по февраль этого года уменьшилась на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, которые привлекли наибольший объем депозитов граждан, является важным индикатором на банковском рынке. При установлении ставок по вкладам российские банки ориентируются на среднюю максимальную ставку. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», Альфа-банк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Газпромбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.