РИА Новости: больше всего бензина могут купить жители ЯНАО, Чукотки и Москвы

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы – более 2 тыс. литров. Об этом пишет агентство РИА Новости. В публикации уточняется, что общероссийский уровень составляет 1166 литров.

Меньше всего бензина могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни. В этих регионах автомобилисты могут купить на свою среднемесячную зарплату не более 620 литров.

Стоимость тонны бензина Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 22 февраля этого года превысила 41,5 тыс. рублей, обновив рекорд с сентября 2022 года. Бензин АИ-95 также продемонстрировал положительную динамику на торгах. Стоимость тонны этого топлива увеличилась на 2,75% и достигла 44999 рублей. Цена летнего дизельного топлива выросла на 1,01% и составила 46478 рублей.

18 января газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства написала, что Россия по итогам декабря 2022 года экспортировала рекордные объемы бензина и дизельного топлива. Объемы поставок за первый зимний месяц составили 275 тыс. баррелей в сутки и 1,2 млн баррелей в день соответственно.