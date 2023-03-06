Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожилая женщина застрелила неизлечимо больного мужа по его просьбе

В США застрелившую мужа по его просьбе женщину выпустили под залог

close
100%
Depositphotos

В американском штате Флорида местная жительница застрелила своего неизлечимо больного супруга. Позже полиция отпустила ее под залог, пишет WOFL.

76-летняя Эллен Гилланд принесла пистолет в палату больницы в городе Дейтона-Бич. Затем она застрелила своего 77-летнего мужа Джерри Гилланда по его просьбе.

«Они обсуждали это и запланировали убийство примерно три недели назад. Они договорились, что если здоровье Джерри продолжит ухудшаться, то он хочет, чтобы Эллен покончила с этим», — рассказал прессе начальник полиции, занимавшийся расследованием.

После убийства женщина также планировала свети счеты с жизнью, но не смогла осуществить задуманное. Тем не менее, правоохранителям потребовалось четыре часа, чтобы вывести женщину из палаты мужа и арестовать ее.

Ранее сообщалось, что убившая пятерых детей мать подверглась эвтаназии спустя ровно 16 лет с момента преступления. Женевьева Лермитт совершила жестокое убийство сына и четырех дочерей 28 февраля 2007 года. Тогда ей было 40 лет, а ее муж, отец погибших, гостил у своих родителей в Марокко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть