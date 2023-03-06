Пожилая женщина застрелила неизлечимо больного мужа по его просьбе

В американском штате Флорида местная жительница застрелила своего неизлечимо больного супруга. Позже полиция отпустила ее под залог, пишет WOFL.

76-летняя Эллен Гилланд принесла пистолет в палату больницы в городе Дейтона-Бич. Затем она застрелила своего 77-летнего мужа Джерри Гилланда по его просьбе.

«Они обсуждали это и запланировали убийство примерно три недели назад. Они договорились, что если здоровье Джерри продолжит ухудшаться, то он хочет, чтобы Эллен покончила с этим», — рассказал прессе начальник полиции, занимавшийся расследованием.

После убийства женщина также планировала свети счеты с жизнью, но не смогла осуществить задуманное. Тем не менее, правоохранителям потребовалось четыре часа, чтобы вывести женщину из палаты мужа и арестовать ее.

Ранее сообщалось, что убившая пятерых детей мать подверглась эвтаназии спустя ровно 16 лет с момента преступления. Женевьева Лермитт совершила жестокое убийство сына и четырех дочерей 28 февраля 2007 года. Тогда ей было 40 лет, а ее муж, отец погибших, гостил у своих родителей в Марокко.