Energy Monitor: зависимость Европы от ядерной энергии из России подрывает цели энергобезопасности ЕС

Зависимость европейских стран от российской ядерной энергии по-прежнему сохраняется вопреки действию масштабных международных санкций. Этот фактор подрывает реализацию стратегии властей Евросоюза (ЕС) по обеспечению энергобезопасности региона в условиях энергетического кризиса, сообщает издание Energy Monitor со ссылкой на результаты исследования Норвежского института международных отношений.

Стратегия Европейской комиссии (ЕК) по освобождению Европы от российского ископаемого топлива в ее нынешней редакции действует до 2030 года. В основные положения документа входит в том числе обеспечение оптимального уровня энергетической безопасности региона и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). В число наиболее зависимых стран ЕС от российской ядерной энергии входят Венгрия, Болгария и другие государства, уточняется в статье.

«В марте 2022 года резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающая вторжение России в Украину, была принята при поддержке 141 страны, пяти против, 35 воздержавшихся и 12 отсутствующих. При этом 40% из 52 стран, которые не голосовали за резолюцию, имеют связи с российской ядерной энергетикой, в то время как 33 страны, которые осудили вторжение, еще не разорвали существующие связи с РФ в этой области», — говорится в материале.

В Венгрии уровень зависимости от российской ядерной энергии составляет 78%, в Болгарии этот показатель в настоящее время находится на отметке 37%. Речь идет о доли энергии, поступающей от работы российских реакторов, в суммарно энергобалансе европейских государств, заключается в заметке.

2 марта агентство Reuters сообщило о призыве Польши и Украины к международным санкциям против российского атомного энергетического сектора. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, в частности, предложила приостановить членство РФ в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае продолжения атак на украинские энергетические объекты.