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В китайском Минпроме заявили о намерении ускорить разработку технологий 6G

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Пекин ускорит проведение исследований и разработку технологий 6G (шестое поколение мобильной связи). Об этом заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун, написало агентство ТАСС.

Также министр пообещал укрепить международное сотрудничество в этом секторе, но он не уточнил, в чем конкретно это выразится.

Как напомнил Чжуанлун, Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G с использованием передовых технологий. В 2023 году Пекин собирается запустить еще около 600 тыс. базовых станций 5G, до совокупного объема в 2,9 млн таких установок. Число пользователей мобильных телефонов 5G в Китае, по данным министерства, находится на уровне 575 млн.

В конце февраля пресс-служба Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщила о намерении запустить в стране сотовую связь шестого поколения уже в 2028 году, на два года раньше срока, прописанного в госплане K-Network 2030.

Во второй половине октября 2022 года газета «Известия» со ссылкой на собственные источники написала, что отечественные компании приступили к развитию сетей шестого поколения. Предполагается, что оборудование для поддержки формата 6G может появиться уже к 2027 году.

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