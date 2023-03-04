Welt: Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии к 2025 году

Германия к 2025 году может столкнуться с нехваткой электроэнергии, которая составит четыре ГВт, а к 2030 году дефицит увеличится до 30 ГВт. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов международной консалтинговой компании McKinsey.

«Тем самым мы находимся на пути существенного дефицита: 30 ГВт соответствуют мощностям 30 крупных тепловых электростанций», — говорится в сообщении.

Сообщается, что перебои с электроснабжением к 2030 году увеличатся почти в 100 раз, а самая долгая фаза может длиться 21 час.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что похолодание на европейском континенте начнет оказывать давление на энергоснабжение. От погодных условий зависит, переживет ли Европа зиму без отключений электроэнергии. Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России, но в данный момент начинаются проблемы из-за похолодания, пишет агентство.