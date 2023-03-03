«Интерфакс-Туризм»: стоимость летнего отдыха в Турции поднялась на 27% в 2023 году

Отдых в Турции летом 2023 года обойдется на 27% дороже, чем в прошлом году, из-за подорожания проживания в отелях. Об этом порталу «Интерфакс-Туризм» заявили в туристических компаниях.

«Цены на летний период поднялись примерно на 27%», — отметили в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру».

Другие участники рынка подтвердили, что цены на летний отдых в Турции действительно поднялись. В частности, особенно ощутимо подорожание произошло в люксовом сегменте. Например, на некоторые отели цены выросли до 40%.

По мнению некоторых туроператоров, в прошлом году на цену влияло отсутствие альтернативных вариантов пляжного отдыха для россиян. В 2023 году же на цены влияет нестабильная экономическая ситуация в мире.

В конце февраля в АТОР заявили, что туристический поток из России в Турцию в январе 2023 года вырос более чем в два раза — до 279,82 тыс. визитов. В январе 2023 года в Турции зафиксировали 2,006 млн визитов иностранцев в страну. На первом месте находятся туристы из России, на втором — из Болгарии, а на третьем — из Германии.