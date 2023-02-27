Малый бизнес сможет получить в этом году услуги льготного лизинга на 2,4 млрд рублей

Субъекты малого и микробизнеса смогут получить в 2023 году услуги льготного лизинга на общую сумму 2,4 млрд рублей от дочерней структуры Корпорации МСП, компании МСП Лизинг. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его цитирует пресс-служба организации.

В соответствии программой, предприниматели имеют возможность арендовать оборудование для развития своей деятельности по сниженным ставкам. Как подчеркнул Александр Исаевич, российское оборудование можно взять под 6% годовых, иностранное — под 8% (при сумме от 500 тыс. до 50 млн рублей).

«Продолжение реализации программы льготного лизинга — это одна из мер поддержки, которые государство предоставляет малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Льготный лизинг со ставками 6% и 8% поможет нашим предпринимателям на выгодных условиях приобретать необходимое оборудование, расширять производство и создавать новые рабочие места. В результате это придаст импульс развитию в целом МСП-сферы», — отметил Александр Исаевич.

В Корпорации МСП уточнили, что по условиям программы «Приоритет+», лизинг по льготной ставке доступен только на новое производственное оборудование. При наличии поручительств региональных гарантийных организаций сумма аванса может составлять от 0%. Срок льготного лизинга — от 13 месяцев до семи лет. Для предпринимателей предусматривается индивидуальный график платежей, в том числе с отсрочкой. В дополнение к данному продукту Корпорация МСП готовит запуск лизинга с лимитом до 100 млн рублей по программе «Приоритет».

«В ее рамках будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит оказать поддержку на общую сумму 7,1 млрд рублей в том числе и среднему бизнесу. Планируется, что ставки по программе «Приоритет» не будут превышать 6% плюс ключевая ставка ЦБ — для среднего бизнеса (с лимитом до 100 млн рублей), 7% плюс ключевая ставка — для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка ЦБ — для микробизнеса (с лимитом до 50 млн рублей)», — рассказал Александр Исаевич.

Для приема заявок на получение лизинга запущен специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ.

Напомним, поддержка российским бизнесменам предоставляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.