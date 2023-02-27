Китай нарастил закупки угля из России через ключевой погранпункт в три раза

За первые 40 дней 2023 года Китай а три раза увеличил импорт угля из России через основной пограничный пункт пропуска «Забайкальск — Маньчжурия». Об этом в Telegram-канале написало генконсульство РФ в Харбине.

«Поставки энергоносителя за этот период выросли на 214% и превысили 438 тыс. тонн. В общей сложности Китай принял 6,2 тыс. вагонов с углем из России», — отметили в публикации.

По данным генконсульства, уголь из России используется Китаем для производства энергии в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и в восточной части автономного района Внутренняя Монголия.

8 февраля «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные, писал, что экспортные цены на уголь в портах Дальнего Востока и европейской части России стали приходить в равновесие. Спреды между ценами на энергетический уголь в портах Дальнего Востока и европейской части РФ сокращаются на фоне падения цен на уголь в Азии.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на замгендиректора ОАО РЖД Алексея Шило писал, что поставки угля через порты Северо-Запада в конце 2022 года начали восстанавливаться на фоне изоляции европейских рынков.