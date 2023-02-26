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«Газпром» увеличил прокачку газа в Европу через Украину до 39 млн кубометров

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Российский энергетический холдинг «Газпром» 26 февраля увеличил объемы прокачки природного газа через территорию Украины в Европу до 39 млн кубометров. Для сравнения, накануне этот показатель находился на отметке 38,1 млн кубов, приводит слова представителя компании ТАСС.

Как и раньше, заявка на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. Единственным каналом для транзита газа в Европу в данном регионе по-прежнему остается ГИС «Суджа», уточнил представитель холдинга.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 39 млн кубометров на 26 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заключил он.

22 февраля российский энергохолдинг «Газпром» восстановил прокачку газа через Украину в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» до показателя 2022 года. С 21 числа текущего месяца это значение увеличилось на 4,2% и достигло уровня 42,1 млн кубометров.

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