Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Будапеште сообщили, что не только Венгрия просила освободить из-под санкций граждан РФ

close
100%
Global Look Press

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что не только Венгрия, но и другие страны Евросоюза просили исключить из-под санкции граждан Российской Федерации в ходе недавних дискуссий в ЕС. Об этом сообщает Népszava.

«Инициативы по поводу того, кто должен быть в списке, а кто должен быть исключен из него, выдвигала не только Венгрия», — заявил он.

Он отметил, что в таком случае по каждому лицу пишется персональное обоснование.

При этом представитель канцелярии не стал уточнять, по кому из граждан РФ и по каким причинам ходатайствовала Венгрия.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия добивается снятия санкций Евросоюза с девяти бизнесменов из России. Также Сийярто заявлял, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций планировал ввести санкции против главы Минпромторга Дениса Мантурова, однако Будапешт воспротивился этому.

Кроме того, он отметил, что Венгрия никогда не станет поддерживать санкции ЕС в отношении РФ в области ядерной энергетики, поставок газа и нефти.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть