В Будапеште сообщили, что не только Венгрия просила освободить из-под санкций граждан РФ

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что не только Венгрия, но и другие страны Евросоюза просили исключить из-под санкции граждан Российской Федерации в ходе недавних дискуссий в ЕС. Об этом сообщает Népszava.

«Инициативы по поводу того, кто должен быть в списке, а кто должен быть исключен из него, выдвигала не только Венгрия», — заявил он.

Он отметил, что в таком случае по каждому лицу пишется персональное обоснование.

При этом представитель канцелярии не стал уточнять, по кому из граждан РФ и по каким причинам ходатайствовала Венгрия.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия добивается снятия санкций Евросоюза с девяти бизнесменов из России. Также Сийярто заявлял, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций планировал ввести санкции против главы Минпромторга Дениса Мантурова, однако Будапешт воспротивился этому.

Кроме того, он отметил, что Венгрия никогда не станет поддерживать санкции ЕС в отношении РФ в области ядерной энергетики, поставок газа и нефти.