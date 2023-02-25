Финансист Лашко заявил о сохранении высоких темпов выдачи ипотеки в России

В России сохраняются высокие темпы ипотечного кредитования на фоне больших цен на недвижимость. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

«В стране сохраняются высокие темпы ипотечного кредитования при высоких ценах на недвижимость. При этом более половины кредитов берут люди с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 80 процентов, то есть люди платят по кредитам более 80 процентов от своего дохода», — отметил Лашко.

По его словам, если будут какие-то кризисные моменты, то платежеспособность заемщика падает, после чего он может, скорее всего, обратиться в банк за реструктуризацией. Получается, что такие ипотечные кредиты становятся самыми рискованными.

Он добавил, что сотрудничество банков и девелоперов приводит к тому, что разрыв между первичным и вторичным рынком недвижимости продолжает расти. При получении жилья, заемщик не сможет продать его по той цене, по которой покупал на вторичном рынке.

22 февраля Центробанк заявил, что по-прежнему намерен ограничить распространение в России схем кредитования по программам льготной ипотеки от застройщика. В докладе ЦБ по этой теме говорится, что ставки по кредитам по этим программам являются «экстремально низкими».