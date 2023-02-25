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Постпредство Швеции: Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Страны-члены Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции в своем Twitter, передает РИА Новости.

«Сегодня ЕС одобрил десятый пакет российских санкций», — говорится в сообщении представительства.

Новый пакет санкций включает в себя более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают конфликт, «распространяют пропаганду и поставляют дроны», а также меры против «российской дезинформации»

24 февраля агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что послы стран-членов ЕС в третий раз не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций, вступление которого в силу было запланировано на 24 февраля.

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