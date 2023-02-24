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Глава МИД Британии Клеверли объявил о торговых мерах против России

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил 24 февраля, в годовщину специальной военной операции РФ на Украине, о новом пакете ограничений и торговых мерах против России. Об этом говорится на сайте британского МИД.

В заявлении сообщается, что санкции были введены на экспорт авиационных деталей, радиооборудования и электронных компонентов, которые могут использоваться российским военно-промышленный комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов.

«Великобритания также запретит импорт 140 товаров, включая изделия из железа и стали, обработанные в третьих странах», — отмечает МИД Соединенного Королевства.

Кроме того, Великобритания наложила санкции на 92 физических и юридических лиц России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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