Белый дом: США в марте передадут Киеву новый пакет помощи с оборудованием для энергосектора

США объявили о дополнительных действиях, которые направлены на продолжение оказания Украине необходимой помощи в конфликте с Россией. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Сообщается, что Вашингтон передаст Киеву в начале марта новый пакет помощи, который будет включать в себя оборудование для энергетического сектора.

«В состав войдут несколько мобильных генераторов, которые помогут обеспечить резервное питание», — говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что поставка последует «за недавним предоставлением USAID мобильной турбинной электростанции», которая, работая на природном газе, «может вырабатывать достаточное количество электроэнергии для питания по меньшей мере ста тыс. украинских домов».

В публикации также говорится, что администрация президента США планирует предоставить Украине до $250 млн в виде экстренной энергетической помощи, чтобы помочь укрепить украинскую энергетическую систему.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты за последний год передали Украине военной помощи на сумму более $32 млрд.