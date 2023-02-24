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Инфляция в Японии достигла рекордных 4,3% в январе впервые с 1981 года

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Jae C. Hong/AP

Потребительские цены в Японии по итогам января выросли на 4,3%, что стало рекордом с декабря 1981 года. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В ведомстве отметили, что продукты в январе подорожали на 7,3%, а одежда – на 3,1%. Мебель и товары для дома подскочили на 7,7%, транспортные и телекоммуникационные услуги выросли в цене на 2,1%.

Коммунальные услуги по итогам января подскочили на 14,9%. В частности, электроэнергия выросла на 20,2%, а газ – на 24,3%. При этом инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей выросла до 3,2%.

3 февраля японское агентство Kyodo, ссылаясь на заявление кабинета министров страны, сообщило, что рекордная инфляция в Японии серьезно ударила по потребителям, в частности по молодежи. Рост цен нанес ущерб японским потребителям, особенно молодежи, и около 64 трлн иен ($498 млрд) избыточных сбережений, накопленных за годы пандемии COVID-19, мало что сделали для поддержки потребления.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что по итогам декабря 2022 года уровень инфляции в Японии достиг 41-летнего максимума. Базовый рост цен в азиатской стране за первый зимний месяц достиг 4%.

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