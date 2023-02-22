Цветоводы призвали провести антидемпинговое расследование из-за ввоза дешевых цветов в Россию

Поставки дешевых цветов из Кении и Эквадора отрицательно влияют на производителей из России, поэтому отечественные цветоводы попросили провести антидемпинговое расследование. Об этом РИА Новости заявил председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

«В настоящий момент Национальная ассоциация цветоводов реализует работу по инициации антидемпингового расследования в рамках ЕАЭС в связи с дешевым импортом из третьих стран, наносящим экономический ущерб отрасли. В случае успешного исхода проверки ЕАЭС введет антидемпинговую защиту, увеличив таможенную пошлину», — отметил Антипов.

По его словам, производители цветов из России занимают только 17% рынка. Основные поставки цветов сейчас идут из Кении и Эквадора. Поэтому отечественные компании хотят, чтобы часть объемов поставок была замещена российской продукцией. Однако низкая таможенная пошлина, пока что, мешает изменить ситуацию.

Он добавил, что поставки дешевых цветов из Эквадора и Кении также являются проблемой и для других участников рынка ЕАЭС. Поэтому решение о росте таможенной пошлины остается за Евразийской экономической комиссией. Причем уже есть опыт расследований, когда пошлина на товары поднималась более чем на 120%.

В начале марта прошлого года РБК писал, что цветочные магазины успели получить цветы к 8 Марта, при этом стоимость букетов вырастет. Эксперты посчитали, что падение курса рубля отразится на ценах, и букеты могут подорожать до 30%. А представитель онлайн-платформы Flowwow заявил, что получил сообщение от цветочных магазинов о повышении цены. Причем она может вырасти от 40% до 200%, даже по сравнению со стандартным сезонным повышением перед праздником.