В Россию хлынули товары из Белоруссии и Киргизии

Продавцы, работающие на российских маркетплейсах, значительно увеличили закупки товаров в Киргизии и Белоруссии в 2022 году. Об этом со ссылкой на данные финтех-компании «Точка» пишет «Коммерсантъ».

Согласно материалу, на долю Киргизии пришлось 11% реализованной в e-commerce продукции, благодаря чему в прошлом году эта страна вошла в топ-5 поставщиков для продавцов маркетплейсов.

Кроме того, по данным компании «Точка», в Россию хлынули товары из Белоруссии. Уточняется, что доля этой страны выросла до 25% против 13% в 2021 году и 11% в 2020-м. По словам одного из источников «Ъ» в маркетплейсах, через Белоруссию и Киргизию продавцы в основном завозят продукцию в рамках параллельного импорта.

Ранее агентство ТАСС публиковало данные аналитиков Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), согласно которым объем покупок россиян в интернете в 2022 году вырос на 30% относительно показателя 2021 года, на 4,98 трлн руб.

В АКИТ также спрогнозировали рост объема торговли в интернете по итогам 2023 года аналогичными темпами при условии отсутствия валютных колебаний.