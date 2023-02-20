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Bloomberg: Россия получила «стратегический рычаг» глобального влияния от экспорта удобрений

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Денис Абрамов/РИА Новости

Роль России в качестве одного из ключевых экспортеров удобрений помогла Москве получить «стратегический рычаг» глобального влияния. Значение РФ особенно увеличилось в связи с рисками нарушения продовольственной безопасности и голода в ряде африканских стран, сообщает агентство Bloomberg.

«Вторжение России на Украину высветило роль удобрений и тех, кто их контролирует, в качестве стратегического рычага глобального влияния. Так, около 20% населения Малави столкнется с острой нехваткой продовольствия в «неурожайный сезон» до марта <....> Это одна из 48 стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые Международный валютный фонд определил как страны, наиболее подверженные риску из-за резкого падения цен на продукты питания и удобрения», — говорится в материале.

Речь идет о возможности поставок крупных партий российских удобрений в данный регион. Недавно в Малави через третьи страны отправилось судно с 20 тыс. метрических тонн этой продукции на борту, что может способствовать в дальнейшем сглаживанию рисков образования продовольственного кризиса в африканской стране, заключается в статье.

20 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что власти Турции и России могут обсудить на высшем уровне так называемую «зерновую сделку» в ближайшее время. На деловой встрече представители стран должны рассмотреть «новую составляющую» данного соглашения. Однако точной даты предстоящих переговоров пока нет.

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