Аналитики перечислили тонкости покупки вторичного жилья в ипотеку на российском рынке

Приобретение жилья в ипотеку на вторичном рынке обладает своими тонкостями, на которые должен обращать внимание покупатель. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Запросы показывают, что почти 50% покупателей жилья на вторичном рынке рассчитывают на субсидированную ставку по ипотеке, которая действует только на новостройки», — отметили в компании.

По данным экспертов, клиентов интересует, чаще всего, страховка и процентные ставки. В среднем по рынку процентные ставки варьируются на уровне 10-13%. Льготная ставка же составляет 8%.

Аналитики посчитали, что половина покупателей, которые старше 55 лет, покупают жилье на младших родственников, а сами становятся поручителями. При этом банки, ради минимизации рисков, предлагают заемщикам старше 55 лет ипотеку на более короткий срок, до 10 лет. В этом случае процентная ставка сохраняется, но размер ежемесячного платежа существенно увеличивается.

18 февраля газета «Известия» со ссылкой на сообщение заместителя руководителя ипотечного департамента агентства недвижимости «Этажи» Татьяны Решетниковой, написала, что 82% россиян подают заявление на оформление ипотеки через интернет, еще 18% пользуются офлайн-способами оформления займа.