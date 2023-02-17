Цены на газ в Европе опустились ниже $550 за 1 тыс. кубометров впервые с августа 2021 года

Цена газа в Европе впервые с конца августа 2021 года опустилась на более чем 4% — ниже $550 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $545, или 49,56 евро за МВт ч.

В недавнем отчете Shell по рынку СПГ говорилось, что Европа в прошлом году увеличила импорт сжиженного природного газа на рекордные 60% по сравнению с годом ранее, до 121 млн тонн. Отмечалось, что сокращение импорта СПГ Китаем на 15 млн тонн вместе со снижением ввоза этого вида топлива странами Южной Азии позволили странам Евросоюза сформировать достаточные запасы СПГ и избежать дефицита топлива.

15 февраля издание Business Insider сообщало, что европейские страны скопили большие объемы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) благодаря относительно благоприятным погодным условиям в этом отопительном сезоне. Но проблема заключается в том, что это топливо закупалось по высоким биржевым ценам, нынешняя же стоимость газа значительно уступает закупочной, отмечалось в публикации.