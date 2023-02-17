РБК: ФНС и Казначейство предупредили регионы о необходимости вернуть переплату по налогам

Федеральная антимонопольная служба (ФНС) и Казначейство предупредили региональные власти о необходимости вернуть излишне уплаченные денежные средства компаниями-налогоплательщиками. После этого суммы будет нужно изъять со счетов региональных и муниципальных бюджетов, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо главы ФНС Даниила Егорова и руководителя Федказначейства Романа Артюхина.

Данный документ был разослан в финансовые органы субъектов Российской Федерации 13 февраля. Инициатива вернуть излишне уплаченные налоги объясняется новыми механизмами их уплаты, предполагающие создание единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). Согласно новым требованиям, представители бизнес-сообщества должны уплачивать единый платеж в конце месяца, после чего ФНС обязана распределить поступившие денежные средства по налогам и уровням бюджета, уточняется в статье.

«Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила регионы о необходимости возврата излишне уплаченных средств компаниями-налогоплательщиками и изъятии их со счетов региональных и муниципальных бюджетов <....> При этом речь идет не об изъятии переплат по налогам», — говорится в материале.

Дело в том, что в результате действия новых механизмов уплаты налогов у ряда налогоплательщиков возникло положительное сальдо. По новым правилам региональные власти должны вернуть излишне уплаченные денежные средства на их единый счет, заключается в заметке.

14 декабря издание РБК со ссылкой на информацию в думской базе сообщило, что власти предложили компаниям доплачивать налог на прибыль для снижения потерь бюджетов регионов. Для этого депутаты Госдумы одобрили поправку, корректирующую порядок учета компаниями курсовых разниц в 2022 году при расчете налога на прибыль. Таким образом компаниям указали на возможность в добровольном порядке доплачивать налог на прибыль.