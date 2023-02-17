ДОМ.РФ и профильные министерства вырабатывают условия строительства арендного жилья в ДФО

ДОМ.РФ, Минвостокразвития и Минфин России прорабатывают условия и порядок предоставления финансирования, а также параметры программы «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)». Об этом на заседании правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, сообщает пресс-служба компании.

Он отметил, что льготная ипотека, оператором которой является ДОМ.РФ, существенно повысила доступность жилья в ДФО. Тем не менее, 47% жителей Дальнего Востока не могут взять кредит даже по низкой ставке. При этом стоит задача сохранять и привлекать квалифицированные кадры.

«Решить эти проблемы можно с помощью аренды с субсидируемой ставкой. У ДОМ.РФ большой опыт такой работы, в том числе в ДФО – на Сахалине, во Владивостоке, других городах. Уверен, и здесь мы опираемся на поручение президента, нужно активнее двигаться в этом направлении. Конкретно сейчас важно определиться с параметрами программы строительства арендных домов на Дальнем Востоке и, конечно же, создавать для всех участников процесса комфортные условия участия в подобных проектах», — подчеркнул Мутко.

Отмечается, что в рамках реализации программы институт развития приобретет жилые помещения с готовой отделкой и мебелью по договорам участия в долевом строительстве и передаст их в аренду региональным операторам. Заявленная регионами потребность в таком жилье составляет 10 620 квартир. При этом до конца 2023 года институт развития может приобрести более 1000 квартир в шести регионах.

Напомним, президент России Владимир Путин на ВЭФ-2022 выступил с инициативой по строительству в ДФО не менее 10 тыс. арендных квартир, в том числе для молодых специалистов и студентов. В ходе встречи с главой государства в сентябре 2022 года Виталий Мутко подтвердил готовность ДОМ.РФ выступить оператором этой госпрограммы. Позже руководитель госкорпорации и глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков обсудили дополнительные возможности для создания доступного арендного жилья на Дальнем Востоке.