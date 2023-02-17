В кабмине Японии заявили, что сократили импорт нефти из России на 90%

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что импорт нефти из России сократился в 2022 году на 90%, сообщает ТАСС.

«Наша страна следует курсу на сокращение зависимости от российских энергоносителей, включая нефть и уголь. Объемы закупок нефти из России во второй половине 2022 года сократились примерно на 90% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года, угля — примерно на 60%», — заявил Мацуно.

Он добавил, что Япония будет сохранять курс на достижение независимости от российских энергоресуров.

Ранее автор издания The Japan Times Этьен Балмер заявила в своей статье, что власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа.

В качестве аргумента к своим словам обозреватель обратила внимание на то, что американская нефтяная компания ExxonMobil и британская нефтегазовая компания Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а японская сторона при этом «осталась на месте».