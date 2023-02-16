Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэнерго США заявило о поиске альтернативы поставкам урана из России

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Помощник главы Министерства энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил, что энергетическое ведомство пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС. Его слова на слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам сената конгресса США передает ТАСС.

Согласно заявлению Лайта, сейчас США полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, который применятся в американских коммерческих ядерных реакторах.

«Это нестабильно со стратегической точки зрения. В соответствии с нашими обязательствами в рамках Группы семи Министерство энергетики США взаимодействует с другими ведомствами и управлениями, чтобы найти альтернативы», — сказал помощник главы Минэнерго, отметив, что ведомство приветствует поддержку конгрессом этих усилий.

Ранее агентство Bloomberg приводило данные исследования британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласно которым объемы экспорта продуктов и технологий атомной отрасли Российской Федерации увеличились в 2022 году на 20%. По подсчетам института, в декабре 2022 года общий объем ядерного экспорта РФ составил $201,5 млн, в то время как самый высокий месячный показатель экспорта за предыдущие три года не превышал $160 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть