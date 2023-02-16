Минэнерго США заявило о поиске альтернативы поставкам урана из России

Помощник главы Министерства энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил, что энергетическое ведомство пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС. Его слова на слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам сената конгресса США передает ТАСС.

Согласно заявлению Лайта, сейчас США полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, который применятся в американских коммерческих ядерных реакторах.

«Это нестабильно со стратегической точки зрения. В соответствии с нашими обязательствами в рамках Группы семи Министерство энергетики США взаимодействует с другими ведомствами и управлениями, чтобы найти альтернативы», — сказал помощник главы Минэнерго, отметив, что ведомство приветствует поддержку конгрессом этих усилий.

Ранее агентство Bloomberg приводило данные исследования британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласно которым объемы экспорта продуктов и технологий атомной отрасли Российской Федерации увеличились в 2022 году на 20%. По подсчетам института, в декабре 2022 года общий объем ядерного экспорта РФ составил $201,5 млн, в то время как самый высокий месячный показатель экспорта за предыдущие три года не превышал $160 млн.