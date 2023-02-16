Минэкономразвития прорабатывает программу поддержки МСП в новых субъектах РФ

Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению Минэкономразвития, на 10 февраля 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей более 46 тыс. предприятий получили статус субъектов МСП.

Отмечается, что для развития предпринимательства в этих регионах предстоит создать инфраструктуру поддержки, в которую войдут центры «Мой бизнес», а также государственные микрофинансовые и региональные гарантийные организации. Кроме того, будет необходимо развернуть программу кредитования бизнеса с доступными ставками.

По словам замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, приводимым в сообщении, ведомство совместно с Корпорацией МСП прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых субъектах РФ.

Ранее пресс-служба Корпорации МСП, выступающей оператором Национальной гарантийной системы (НГС), сообщала, что владельцы малого и среднего бизнеса смогли получить в прошлом году более 292 млрд руб. кредитов при помощи поручительств региональных гарантийных организаций.