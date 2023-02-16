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Иванов: диверсия на «Северных потоках» эквивалентна 30% годовой эмиссии CO₂ Дании

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Swedish Coast Guard/AP

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что диверсия российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» привела к выделению в окружающую среду одномоментно 30% годовых выбросов парниковых газов в Дании. Об этом Иванов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Там и экологический ущерб тоже был. Не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово. Он на глобальный климат не влияет, но это ущерб, в том числе и экологический», — сказал он.

Также Сергей Иванов заявил, что молчание Соединенных Штатов доказывает правдивость статьи Сеймура Херша о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках».

До этого сообщалось, что водолазов с глубоководным оборудованием видели на учениях НАТО Baltops-2022 рядом с островом Борнхольм в Дании. По данным РИА Новости, группу водолазов перед шестичасовым погружением наставлял вице-адмирал шестого флота США.

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