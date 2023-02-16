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Международные резервы России за неделю снизились на $12 млрд — до $589 млрд

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В период с 3 по 10 февраля объем международных валютных резервов России сократился на $12 млрд и составил $589 млрд. В начале текущего месяца этот показатель находился на отметке $601 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Падение объемов международных резервов за неделю составило 2%. Это было вызвано различными финансовыми операциями в рамках бюджетного правила, уточнили в валютном регуляторе.

«Объем международных резервов по состоянию на 10 февраля составил $589 млрд, сократившись за неделю на $12 млрд, или на 2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — заявили в ЦБ.

9 февраля в Центробанке (ЦБ) сообщили, что объем международных валютных резервов России к началу текущего месяца (по состоянию на 3 число) увеличился на 0,6%, или $3,3 млрд. В результате этот показатель достиг отметки $601 млрд.

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