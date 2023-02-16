ЦБ счел необходимым разработать программы для стимулирования ипотеки в небольших городах

Для стимулирования роста ипотечного кредитования и увеличения темпов строительства нового жилья в небольших городах и населенных пунктах России необходимо выработать соответствующие программы. Слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной приводит РИА Недвижимость.

«ЦБ РФ считает необходимым выработать программы для стимулирования ипотеки или застройщиков в небольших городах и населенных пунктах», — заявил Набиуллина.

15 февраля газета «Известия» сообщила, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. По задумке авторов инициативы, Центробанк (ЦБ) должен будет предоставлять кредиты под залог ранее выданного жилищного займа под 2% годовых.

Предполагается, что при таком раскладе наценка финансовой организации достигнет 2–3%. В то же время финальная ставка должна будет составить не более 5% годовых.