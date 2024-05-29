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Хулиганы метнули в краснодарца нож и избили его после конфликта

В Краснодаре в мужчину метнули складной нож и избили из-за конфликта

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Телеграм-канал «Кубань 24»

В Краснодаре хулиганы метнули в прохожего складной нож, а затем избили его из-за конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице 30-й Иркутской дивизии. Компания, состоящая из трех молодых людей, метнула в прохожего складной нож — тот упал на землю, не задев мужчину. После этого он закинул нож, прилетевший в его сторону, на крышу подъезда.

После этого между прохожим и одним из членов компании произошел конфликт. В результате молодой человек ударил мужчину головой по лицу, а затем стал наносить удары руками и ногами. Пострадавший упал на землю, а агрессоры скрылись в неизвестном направлении.

После произошедшего пострадавший обратился за медицинской помощью. Полицейские занимаются поисками нападавших, передает «Кубань 24».

Ранее банда юношей избила мужчину ради кражи телефона у алкомаркета в Петербурге.

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