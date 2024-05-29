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Продюсер усомнился в успехе совместной песни Киркорова и Олега Майами

Продюсер Рудченко заявил о малом количестве удачных песен Олега Майами

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом «Страсти» выразил неуверенность в том, что совместный трек Филиппа Киркорова и Олега Майами станет популярным.

«Сложно по короткому фрагменту предсказать судьбу этого трека, но визуал интересный. Майами, конечно, такой партнер под вопросом. Он долго не может никак стать звездой, только удачная песня с NILETTO и Лешей Свик была. А так тут будет многое зависеть от роли самого Филиппа Киркорова — как он звучит, про что этот трек», — пояснил Рудченко.

Продюсер напомнил, что до этого Киркоров выпускал и другие песни с молодыми артистами — Егором Кридом, Давой. По словам Рудченко, эти песни становились хитами, поэтому за «поп-королем» закрепилась слава трендового артиста, который идет в ногу со временем. Продюсер отметил, что далеко не всем старожилам шоу-бизнеса удается похвастаться такой же популярностью среди молодой аудитории.

«Филипп Бедросович и Сергей Жуков — это те артисты, которые держатся уже среди нескольких поколений, то есть они современны, популярны», — резюмировал Рудченко.

Ранее Рудченко заявил, что участники из «Касты» могут работать таксистами в Европе.

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