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В России запретят списывать долги с пенсий и доплат инвалидов

Путин подписал закон о запрете списания долгов с пенсий и доплат инвалидов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает списывать долги с пенсий и доплат инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот закон расширит перечень доходов, с которых не сможет происходить взыскание долгов, и включит в него социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные соцдоплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, а также инвалидам, которые признаны недееспособными.

Кроме того, закон запретит взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета, а не только из бюджетов субъектов Российской Федерации, как это было установлено ранее.

До этого доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что часть пенсии пожилых россиян могут удержать с банковской карты в счет погашения долгов.

Ранее в Госдуме рассказали, кто из россиян сможет выйти на пенсию в 2024 году.

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