Российские войска уничтожили склад безэкипажных катеров

Российские артиллеристы при поддержке боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракетных войск за сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и цех сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска уничтожили авиационную технику, склад топлива для украинской военной техники, а также скопления военнослужащих и военной техники ВСУ в 118 районах.

Утром Минобороны РФ сообщало, что Морская авиация Черноморского флота России уничтожила два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины недалеко от Крыма.

24 мая сообщалось, что российская морская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера. Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией полуострова.

За день до этого система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму. Украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS. Взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.