Военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ заняли более выгодные позиции в ЛНР и ДНР. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе боев ВСУ потеряли около 400 бойцов, два танка, 11 автомашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и два 105-мм орудия М119 производства США. Также сообщается о впервые уничтоженной 155-мм гаубице ТRF-1 производства Франции.

Отмечается, что российские бойцы нанесли поражение подразделениям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах Синевки Харьковской области, Новоселовского Луганской народной республики, Григоровки и Серебрянки Донецкой народной республики.

Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда украинской погранслужбы.

До этого в российском Минобороны доложили о том, что бойцы группировки войск «Север» ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области.

Ранее силы РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.