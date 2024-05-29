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Стало известно, сколько военных ВСУ были ликвидированы бойцами «Южной» группировки

Минобороны: «Южная» группировка ВС РФ ликвидировала до 245 бойцов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой народной республики.

В ведомстве сообщили, что украинские войска потеряли до 245 военных, два танка, два автомобиля, 152 мм пушку «Гиацинт» и 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, за сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

29 мая Вооруженные силы России ударили ракетами по Яворовскому полигону Вооруженных сил Украины в Львовской области, на котором находились иностранные инструкторы.

В этот же день сообщалось, что российские военные нанесли удар по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области Украины, это привело к мощной детонации.

Кроме того, российские военные сорвали все попытки контрнаступлений украинских войск в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области.

Ранее ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного.

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