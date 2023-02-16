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В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита стоматологических препаратов в РФ

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Росздравнадзоре РФ заявили, что не видят признаков дефицита стоматологических препаратов, материалов и оборудования в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, Росздравнадзор совместно с Минздравом РФ следят за наличием на российском рынке всех лекарств и медицинских изделий.

«В настоящее время на территории Российской Федерации признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, не наблюдается», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее издание РБК сообщало, что в России есть проблемы с закупкой стоматологических препаратов и оборудования.

По информации издания, стоматологические клиники столкнулись с проблемой при закупке обезболивающего препарата «Убистезин». У препарата есть российские аналоги, но их эффективность значительно хуже. «Убистезин» производит американская компания «ЗМ», которая заявила об уходе с российского рынка весной 2022 года.

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