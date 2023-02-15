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ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Банк России разрешил банкам до конца 2024 года не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также членов их семей. Об этом говорится в информационном письме, размещенном на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что целью рекомендации является снижение регуляторной нагрузки на банки, а также поддержание доступности кредитов для участников СВО и членов их семей.

«Уполномоченным органом управления (органом) КО по 31 января 2024 года может быть принято решение о неухудшении в течение льготного периода оценки финансового положения заемщиков КО, и (или) качества обслуживания долга, и (или) категории качества обеспечения, и (или) категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера», — указал ЦБ.

Ранее днем Совет Федерации одобрил закон о получении максимальных мер социальной поддержки супругами военнослужащих, погибших в специальной военной операции (СВО). Супруги военнослужащих, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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