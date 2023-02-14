Reuters: США ищут новые банки и финучреждения РФ для введения санкций

Глава управления по координации санкций госдепа США Джеймс О'Брайен заявил, что США «ищут» еще банки и финансовые учреждения России, чтобы, возможно, ввести новые санкции. Об этом сообщает Reuters.

«Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры», — сказал он.

По информации агентства, масштаб новых ограничений неизвестен, так как страны ЕС хотят смягчить будущие санкции и их влияние на экономику.

Ранее сообщалось, что Минфин США всего за три недели получил 100 сообщений от осведомителей, которые заявили о нарушении санкций кредитными учреждениями.

По данным издания, такое количество обращений было получено впервые за два года, как действует программа осведомления. При этом часть заявлений касается обслуживания лиц из России, которые находятся под санкциями.