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В Москве откроют крупнейший в стране комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро

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РИА «Новости»

В Москве откроют крупнейший в стране комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«В Братеево строится крупнейший в стране комплекс по эксплуатации и ремонту вагонов метро. <…> Первую очередь мы закончили в 2013 году и вторую очередь заканчиваем уже в этом году, все основные работы должны быть завершены. В крайнем случае, в следующем году комплекс должен начать функционирование в полном объеме. Это важно для Замоскворецкой линии, на которую будут выходить новые вагоны метро, и для Большой кольцевой линии», — рассказал Собянин.

Комплекс будет состоять из уже действующего электродепо «Братеево» и нового «Южное» — при этом первое электродепо будет переоборудовано в полноценный вагоноремонтный завод. Генеральный директор компании-подрядчика ООО «МИП-Строй 1» Константин Маслаков заявил, что готовность депо «Южное» составляет около 39%.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия семи строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей.

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